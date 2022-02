Nokia Go ईयरबड्स 2+, गो ईयरबड्स 2 प्रो पर्यावरणीय शोर रद्दीकरण के साथ

Nokia Go Earbuds 2+ और Nokia Go Earbuds 2 Pro ट्रू वायरलेस स्टीरियो (TWS) ईयरफोन मंगलवार को वैश्विक स्तर पर लॉन्च हुए। Nokia लाइसेंसधारी HMD Global द्वारा TWS इयरफ़ोन को 24 घंटे की कुल बैटरी लाइफ देने के लिए कहा गया है। इनमें 10 मिमी ड्राइवर हैं जो इयरफ़ोन को कुछ अतिरिक्त बास देने के लिए कहा जाता है। नोकिया गो ईयरबड्स 2+ और नोकिया गो ईयरबड्स 2 प्रो में पर्यावरण शोर रद्दीकरण (ईएनसी) की सुविधा है। Nokia के दोनों TWS इयरफ़ोन पसीने और स्प्लैश प्रतिरोध के लिए IPX4 रेटेड हैं।

Nokia Go Earbuds 2+, Nokia Go Earbuds 2 Pro की कीमत, उपलब्धता नोकिया गो ईयरबड्स 2+ और नोकिया गो ईयरबड्स 2 प्रो की कीमत लेखन के समय आधिकारिक वेबसाइट पर सूचीबद्ध नहीं थी। हालांकि, पूर्व की कीमत कथित तौर पर $ 39.99 (लगभग 3,000 रुपये) है और बाद वाले को $ 44.99 (लगभग 3,400 रुपये) के लिए खुदरा कहा जाता है। Nokia के नवीनतम TWS ईयरबड्स के दोनों TWS इयरफ़ोन ब्लैक और व्हाइट रंग विकल्पों में पेश किए गए हैं।

Nokia Go Earbuds 2+, Nokia Go Earbuds 2 Pro स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स Nokia Go Earbuds 2+ और Nokia Go Earbuds 2 Pro में 10mm नियोडिमियम ड्राइवर हैं जो अतिरिक्त बास देने के लिए जाने जाते हैं। दोनों को विभिन्न उपकरणों से कनेक्ट करने के लिए ब्लूटूथ v5.2 मिलता है और एंड्रॉइड डिवाइसों के साथ त्वरित जोड़ी बनाने के लिए Google की तेज़ जोड़ी तकनीक भी पेश करता है। Nokia TWS इयरफ़ोन में एनवायर्नमेंटल नॉइज़ कैंसिलेशन (ENC) मिलता है जो उपयोगकर्ताओं को कॉल के साथ-साथ बैकग्राउंड नॉइज़ सुनने में मदद करता है।

Nokia का दावा है कि Nokia Go Earbuds 2+ और Nokia Go Earbuds 2 Pro दोनों ही 300mAh बैटरी वाले चार्जिंग केस के साथ 24 घंटे तक चल सकते हैं। प्रत्येक ईयरबड में 40mAh की बैटरी होती है। TWS इयरफ़ोन को 1.5 घंटे में पूरी तरह चार्ज किया जा सकता है जबकि चार्जिंग केस को USB टाइप-सी पोर्ट का उपयोग करके दो घंटे में पूरी तरह चार्ज किया जा सकता है। दोनों ईयरफोन को स्वेट और स्प्लैश रेजिस्टेंस के लिए IPX4 रेटिंग मिली है। Nokia Go Earbuds 2+ और Nokia Go Earbuds 2 Pro के ईयरबड्स का माप 35.5×18.5x22mm है और प्रत्येक का वजन 4.3 ग्राम है। जबकि इनका चार्जिंग केस 28x52x60mm और वजन 48 ग्राम है।