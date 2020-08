हरियाणा: हरियाणा (Haryana) में कोरोना वायरस (Corona Virua) अपना पैर लगातार पसारता जा रहा है। यहां 58 हजार से ज्यादा कोरोना के मामले दर्ज किए गए हैं जबकि सरकार ने कोरोना प्रसार को रोकने के लिए कर्फ्यू और लॉकडाउन का लगातार सहारा लिया है।

हरियाणा में पहले वीकेंड पर लॉकडाउन किया जा रहा था लेकिन बाकी दिनों में बढ़ती चहल-पहल को देखते हुए अब सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन कैंसिल कर दिया है।

हरियाणा की खट्टर सरकार ने निर्णय लिया है कि अब शनिवार-इतवार नहीं बल्कि सोमवार और मंगलवार को राज्य में लॉकडाउन जारी रहेगा। इस दिन अब दुकानें आदि बंद रहेंगी। ये आदेश सरकार ने खास शहरी क्षेत्रों के लिए जारी किए हैं।

All offices and shops except essential will remain closed in Haryana on every Saturday and Sunday due to #COVID__19

