अब ट्विटर यूजर्स को मिलेगा पैसा कमाने का शानदार मौका

नई दिल्ली : माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर इस बार अपने यूजर्स के लिए एक बेहद ही कमाल का फीचर लेकर आई है जिसे जानकर आपको बेहद ही खुशी होगी. अगर ट्विटर पर आपके 10 हजार से अधिक फॉलोवर्स हैं तो यहां आपको पैसा कमाने का भी मौका मिलेगा. कंपनी ने Super Follows नामक फीचर लॉन्च किया है और फीचर पर लंबे समय से काम किया जा रहा था. इस फीचर के माध्यम से यूजर्स अपने फॉलोवर्स के साथ कंटेंट शेयर करके पैसे कमा सकते हैं. आइए जानते हैं क्या है ये फीचर और कैसे करता है काम?

मासिक रेवेनयू जेनरेट करने में मिलेगी मदद

ट्विटर ने अपने यूजर्स के लिए एक कमाई का जरिया पेश किया गया है और इसके लिए Super Follows फीचर को रोलआउट किया गया है. इस फीचर में क्रिएटर्स अपने फॉलोवर्स के साथ कंटेंट शेयर कर पैसा कमा सकते हैं. अपने फॉलोवर्स के साथ कंटेंट शेयर करने पर उन्हें मासिक रेवेनयू जेनरेट करने में मदद मिलेगी. बता दें कि इस फीचर को केवल अमेरिका और कनाडा के लिए ही जारी किया गया है. भारत व अन्य देशों में इसके लॉन्च को लेकर अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है. इसके अलावा फिलहाल ये फीचर केवल आईफोन यूजर्स के लिए ही उपलब्ध होगा. यानि एंड्राइड फोन यूजर्स के लिए अभी इसके लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है.

ट्विटर के ब्लॉग पोस्ट में जानकारी दी गई है कि Super Follows फीचर इस्तेमाल के लिए उपलब्ध हो गया है. इस फीचर का उपयोग करने के लिए यूजर्स की अपने प्रोफाइल पर शो हो रहे Super Follows बटन पर टैप करना होगा. जिस पर टैप करने के बाद यूजर को अपनी शुल्क पेशकश दिखाई देने लगेगी. यदि आप भी अपने कंटेंट के माध्यम से कमाई करना चाहते हैं तो इस पर टैप करके इन-ऐप पेमेंट के द्वारा सब्सक्राइब कर सकते हैं.