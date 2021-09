अब गूगल से भी बुक करा सकते हैं वैक्सीन स्लॉट, सर्च करें ‘covid vaccine near me’

कोरोना काल में वायरस के असर को कम करने और बीमारी से बचने के लिए वैक्सीनेशन महत्वपूर्ण हैं। लेकिन कई बार वैक्सीन स्लॉट बुक करने में लोगों को कई तरह की दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा था। लोगों की इन्हीं समस्याओं का समाधान करने और वैक्सीनेशन की रफ्तार को बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक नया फीचर लॉन्च किया है, जिससे अब स्लॉट बुक करने में और आसानी होगी। वैक्सीन लगवाने के लिए स्लॉट ढूंढना अब और आसान होगा, क्योंकि कोविन पोर्टल के साथ ही गूगल पर सर्च करके भी स्लॉट बुक करा सकते हैं।

स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने नए फीचर के बारे में कहा कि कोविड रोधी टीका लगवाने के लिए अब स्लॉट गूगल पर सर्च करके भी बुक कराया जा सकता है। केंद्र सरकार ने इस सुविधा की शुरुआत टीकाकरण अभियान को और तेज करने के उद्देश्य से की है।

उन्होंने बताया कि गूगल पर ‘covid vaccine near me’ सर्च करें। इसके बाद स्लॉट की अवेलिबिलिटी देखें और स्लॉट बुक करने के लिए ‘Book Appointment’ का इस्तेमाल करें।

The @MoHFW_INDIA has taken yet another significant initiative to enhance access to #COVID19 vaccine:

🔎 Search 'covid vaccine near me' on Google

✅ Check availability of slots & more

💉 Use 'Book Appointment' feature to book a slot

📖 More details: https://t.co/zsI9A5fkCp

— Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) September 1, 2021