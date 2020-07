मुंबई में एक दिन में सिर्फ 700 नए मामले, हुए रिकॉर्ड परीक्षण

महाराष्ट्र : महाराष्ट्र में कोरोना के फैलते संक्रमण के बीच मुंबई से एक राहत की खबर आई है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और विधायक आदित्य ठाकरे ने बताया कि मुंबई में आज सिर्फ 700 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा यहां एक दिन में अब तक सर्वाधिक 8776 परीक्षण किए गए हैं। ठाकरे ने कहा कि बीएमसी द्वारा शुरू किए गए ‘चेज दी वायरस’ अभियान के तहत मुंबई में और अधिक संख्या में परीक्षण किए जाएंगे। इसे पूरे महाराष्ट्र में भी लागू किया जाएगा।

The good news: Only 700 cases today in Mumbai & that too with highest testing till date in Mumbai in a single day(8776).This is chase the virus in full capacity. A major relief after 3 months.

Caution: don’t let the guard down! Don’t let your mask down! Only get numbers down!

— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) July 28, 2020