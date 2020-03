पाकिस्तान का विमान F-16 हादसे का शिकार

नई दिल्ली/ इस्लामाबाद : पाकिस्तान की वायुसेना का सबसे हाईटैक लड़ाकू विमान F-16 हादसे का शिकार हो गया है. पाकिस्तान दिवस परेड के लिए रिहर्सल के दौरान विमान F-16 क्रैश हो गया है. यह हादसा इस्लामाबाद के पास शकरपेरियन में हुआ है. बताया जा रहा है कि इस हादसे में पायलट की मौत हो गई है. पाकिस्तानी मीडिया ने इसकी पुष्टि की है.

A Pakistan Air Force (PAF) F-16 aircraft crashed near Shakarparian, Islamabad today during rehearsals for Pakistan day parade: Pakistan media

— ANI (@ANI) March 11, 2020