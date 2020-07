यात्रीगण कृपया ध्यान दें : भारतीय रेलवे ने कई ट्रेनों के टाइम में किया बदलाव

नई दिल्ली : भारतीय रेलवे (Indian Railway) ने कई ट्रेनों के टाइम में बदलाव किया है मिली जानकारी के मुताबिक भारतीय रेल (Indian Railway ) ने देशभर में चलने वाली कुछ स्पेशल ट्रेनों के समय में बदलाव किया है। साथ ही कुछ ट्रेनों को रोज चलाने की जगह साप्ताहिक चलाने का फैसला किया है।

उत्तर रेल ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है।

FREQUENCY REDUCTION OF 02303/02304 HOWRAH – NEW DELHI – HOWRAH SPECIAL (VIA PATNA) & 02381/02382 HOWRAH – NEW DELHI – HOWRAH SPECIAL (VIA DHANBAD) pic.twitter.com/yFkcUJtIQF

— Eastern Railway (@EasternRailway) July 7, 2020