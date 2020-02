लगातार तीसरे दिन सस्ता हुआ पेट्रोल-डीज़ल, जानिए अपने शहर के भाव

Less than a minute

नई दिल्ली. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चा तेल सस्ता होने का फायदा घरेलू बाजार में पेट्रोल-डीज़ल की गिरती कीमतों के तौर पर मिल रहा है. शनिवार को लगातार तीसरे दिन पेट्रोल और डीजल (Diesel Prices) सस्ता हुआ है.

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की वेबसाइट पर जारी रेट्स के मुताबिक, शनिवार को डीजल की की कीमतों में 9 पैसे प्रति लीटर की कटौती की है. इसके बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक लीटर डीजल का भाव 64.51 रुपये हो गया है. वहीं, एक लीटर पेट्रोल के लिए आपको 71.89 रुपये खर्च करने होंगे.

आप ऐसे पता कर सकते हैं अपने शहर में पेट्रोल-डीज़ल के नए रेट्स (How to Check Petrol Diesel Price in India) – देश की तीनों ऑयल मार्केटिंग कंपनी HPCL, BPCL और IOC आप सुबह 6 बजे के बाद पेट्रोल-डीज़ल के नए रेट जारी करती है. नए रेट्स के लिए आप वेबसाइट पर जाकर जानकारी हासिल कर सकते हैं.

वहीं, मोबाइल फोन पर SMS के जरिए भी रेट चेक कर सकते है. आप 92249 92249 नंबर पर SMS भेजकर भी पेट्रोल-डीजल के भाव के बारे में पता कर सकते हैं. आपको RSP<स्पेस> पेट्रोल पंप डीलर का कोड लिखकर 92249 92249 पर भेजना पड़ेगा. अगर आप दिल्ली में हैं और मैसेज के जरिये पेट्रोल-डीजल का भाव जानना चाहते हैं तो आपको RSP 102072 लिखकर 92249 92249 पर भेजना होगा.