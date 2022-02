पीएम मोदी ने बुलाई आपात बैठक: यूक्रेन के पड़ोसी देशों में भेजे जाएंगे चार केंद्रीय मंत्री

नई दिल्ली. यूक्रेन संकट पर पीएम मोदी की हाई लेवल मीटिंग में बड़ा फैसला हुआ है. इसमें तय किया गया है कि चार मंत्रियों को यूक्रेन के पड़ोसी देशों में भेजा जाएगा, जो भारतीय लोगों और छात्रों को निकालने में मदद करेंगे. जिन मंत्रियों को भेजा जा रहा है उनमें हरदीप पुरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरेन रिजिजू और जनरल वीके सिंह का नाम शामिल है.

यूक्रेन के पास जो दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो विमान An-225 था उसको रूस ने नष्ट कर दिया है. फोटोज में दिखाई दिया है कि जिस hangar (एयरक्राफ्ट को पार्क करने की जगह) में An-225 को रखा गया था वह 26 फरवरी तक ठीक था. फिर 27 फरवरी को एक मिसाइल हमले में hangar को तोड़ते हुए छत को पार कर गया था, जिसमें An-225 को नुकसान हुआ.

यूक्रेन में फंसे 249 भारतीय नागरिकों को लेकर बुखारेस्ट (रोमानिया) से रवाना हुई पांचवीं ऑपरेशन गंगा फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच गई है. एक छात्रा ने बताया, ‘हम वापस आ गए हैं तो हमें बहुत खुशी है। यूक्रेन में हमारे लिए स्थिति बहुत कठिन थी, हम उम्मीद छोड़ चुके थे.’

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi calls a high-level meeting on the Ukraine crisis. Some Union Ministers may go to neighboring countries of Ukraine to coordinate the evacuations.#RussiaUkraineCrisis pic.twitter.com/yqTFYwspxo

— ANI (@ANI) February 28, 2022