प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कोरोना को लेकर अनुसंधान और वैक्सीन परिनियोजन पारिस्थितिकी तंत्र की समीक्षा बैठक ली, जिसमें परीक्षण तकनीक, संपर्क ट्रेसिंग, ड्रग्स और चिकित्सीय शामिल हैं। इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री, सदस्य (स्वास्थ्य), नीति आयोग, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, वैज्ञानिक और अधिकारी शामिल हुए। इस बात की जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय ने दी।

बैठक में पीएम मोदी ने पारंपरिक चिकित्सा उपचारों के निरंतर और कठोर वैज्ञानिक परीक्षण और सत्यापन की आवश्यकता को रेखांकित किया। उन्होंने इस कठिन समय में साक्ष्य आधारित शोध और विश्वसनीय समाधान प्रदान करने के लिए आयुष मंत्रालय के प्रयासों की सराहना की। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने महामारी के खिलाफ निरंतर सतर्कता और उच्च स्थिति की तैयारी का आह्वान किया।

PM appreciated the efforts made by Indian vaccine developers & manufacturers to rise to the COVID-19 challenge, & committed to continue government facilitation and support for all such efforts. He directed that both serosurveys & testing must be scaled up: Prime Minister's Office https://t.co/l5Cv3ezj1K

