G-7 समिट में वर्चुअली शामिल हुए PM मोदी, ‘वन अर्थ वन हेल्थ’ का दिया मंत्र

नई दिल्ली: यूनाइटेड किंगडम के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को जी-7 शिखर सम्मेलन में वीडियो कांफ्रेंसिंग के ज़रिए हिस्सा लिया. पीएम मोदी ने इस दौरान ‘वन अर्थ वन हेल्थ’ का मंत्र दिया. सूत्रों के मुताबिक जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने इस दौरान पीएम मोदी की तारीफ की.

PM Narendra Modi during participation in the first Outreach Session of the G7 Summit today gave the Mantra of "One Earth, One Health" in his remarks. Chancellor Angela Merkel specifically referred to PM's mantra and conveyed strong support: GoI sources pic.twitter.com/OwtAb4J9hB

— ANI (@ANI) June 12, 2021