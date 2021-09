PM नरेंद्र मोदी ने किया रक्षा मंत्रालय के नए दफ्तरों का उद्घाटन, देखें वीडियो…

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुरुवार को दो रक्षा कार्यालय परिसरों का उद्घाटन किया. ये रक्षा कार्यालय परिसर दिल्ली के कस्तूरबा गांधी मार्ग और अफ्रीका एवेन्यू में हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मौके पर सेना, नौसेना, वायु सेना और सिविल अधिकारियों के साथ बातचीत भी करेंगे. इसके बाद प्रधानमंत्री वहां मौजूद लोगों को संबोधित करेंगे.

PM @narendramodi inaugurates Defence Offices Complexes at Kasturba Gandhi Marg and Africa Avenue in #NewDelhi @DefenceMinIndia @indiannavy @IAF_MCC @adgpi @rajnathsingh @HardeepSPuri pic.twitter.com/6mFUp7J5dd

— DD News (@DDNewslive) September 16, 2021