प्रियंका गांधी वाड्रा को पुलिस ने हिरासत में लिया,जानिए वजह

नई दिल्ली: प्रियंका गांधी वाड्रा को पुलिस ने हिरासत में लिया है. लखनऊ पुलिस ने धारा 144 और और ला एंड आर्डर का हवाला देते हुए उन्हें हिरासत में लिया. पुलिस प्रियंका गांधी को लेकर पुलिस लाइन पहुंच रही है. लखनऊ से आगरा जाते वक्त पुलिस ड्यूटी में लगी महिला पुलिसकर्मियों से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मुलाकात की. इस दौरान महिला पुलिसकर्मियों ने प्रियंका गांधी के साथ तस्वीरें और सेल्फी ली. आगरा में पुलिस हिरासत में हुई हत्या मामले में एसएसपी आगरा ने 5 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की है. एसएसपी ने एक इंस्पेक्टर, एक सब इंस्पेक्टर और तीन सिपाही को सस्पेंड कर दिया है.

#Lucknow : Congress leader @priyankagandhi detained on her way to #Agra to meet family of sanitation worker who died in police custody.

Police say, Section 144 is imposed here.#PriyankaGandhi #ValmikiJayanti2021 #Valmiki pic.twitter.com/y9w4tecDEV

— ज़ाहिद अब्बास ZAHID ABBAS 🇮🇳 (@abbaszahid24) October 20, 2021