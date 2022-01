पुलिस की हो रही थी चेकिंग, फॉर्च्यूनर कार के अंदर मिला 1 करोड़, देखकर उड़े होश

नोएडा: नोएडा पुलिस ने मंगलवार को चेकिंग के दौरान को एक फॉर्च्यूनर गाड़ी के अंदर से करीब 1 करोड़ की नकदी बरामद की है। गाड़ी में इतनी बड़ी रकम मिलने के बाद पुलिस ने गाड़ी चालक से पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि यह रकम दिल्ली से नोएडा लाई जा रही थी। बताया जा रहा है कि अखिलेश दिल्ली के एक बड़े कपड़ा व्यापारी के पार्टनर का ड्राइवर है। जानकारी के अनुसार, नोएडा थाना सेक्टर-24 पुलिस व स्थैतिक निगरानी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए मंगलवार को वाहनों की चेकिंग के दौरान नोएडा स्टेडियम चौराहा से सफेद रंग की एक फॉर्च्यूनर कार नंबर DL10CL5201 के अंदर से 99,30,500 रुपये नकद बरामद किए हैं। कार का चालक अखिलेश निवासी वजीरपुर दिल्ली और कार में सवार अरुण निवासी करोल बाग दिल्ली नकदी के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं कर सके। फिलहाल पुलिस द्वारा रकम को सीज करके नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

पुलिस ने बताया कि अखिलेश यह फॉर्च्यूनर कार को चला रहा था। अखिलेश और उसका साथी अरुण फॉर्च्यूनर गाड़ी में 99 लाख से अधिक की रकम नोएडा की तरफ लेकर आ रहे थे। उसी दौरान सेक्टर-24 थाना क्षेत्र अंतर्गत स्टेडियम के पास पुलिस ने इस गाड़ी को चेकिंग के लिए रोक लिया। गाड़ी की तलाशी लेने के दौरान उसके अंदर से रुपयों से भरे दो बैग मिले, जिसके बाद पुलिस ने कार चालक और उसके साथी को हिरासत में ले लिया। बता दें कि, आगामी विधानसभा यूपी विधानसभा चुनाव-2022 को सकुशल व शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए नोएडा पुलिस द्वारा अवैध हथियारों, शराब व अन्य प्रतिबंधित सामान आदि की तस्करी रोकने के लिए गौतमबुद्धनगर से सटे सभी जिलों के बॉर्डर और विभिन्न थाना क्षेत्रों में संदिग्ध वाहनों की सघन चेकिंग की जा रही है।

Bag containing nearly crore worth cash seized in #Noida #UttarPradeshElection2022 pic.twitter.com/H4JNC4rwIM

— Arvind Chauhan (@Arv_Ind_Chauhan) January 18, 2022