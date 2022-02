नक्सलियों को विस्फोटक सामग्री पहुंचाने की थी तैयारी, 4 मददगार गिरफ्तार

राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ के नक्सलियों को विस्फोटक सामग्री की आपूर्ति की जुगत मेें बैठे 4 लोगों को महाराष्ट्र के गढ़चिरौली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस को एक और आरोपी की तलाश है। पुलिस के सामने नक्सलियों के टीसीओसी अभियान के दौरान जब्त विस्फोटक के उपयोग होने का खुलासा भी हुआ है।

वहीं आरोपियों ने छत्तीसगढ़ के जंगल में विस्फोटक भेजना स्वीकार किया है। मिली जानकारी के अनुसार जिमलगट्टा इलाके के दामरंचा के भंगारामपेठा गांव में पुलिस ने धावा बोलकर 4 नक्सल समर्थकों के पास से 14 बाक्स कार्डेक्स वायर जब्त किया है। पुलिस को भनक लगी थी कि तेलंगाना के रास्ते दक्षिण गढ़चिरौली से छत्तीसगढ़ में विस्फोटक की एक बड़ी खेप की सप्लाई होने वाली है

पुलिस ने छत्तीसगढ़ दाखिले से पहले राजूगोपाल सल्ला (करीमनगर तेलगांना), काशीनाथ गावडे (अहेरी गढ़चिरौली), साधु लच्चा (अहेरी गढ़चिरौली) व मोहम्मद कासिम (करीमनगर तेलगांना) को धरदबोचा। पुलिस चारों के बयान के आधार पर पांचवे साथी छोटू उर्फ सिनू गावड़े की तलाश कर रही है।

Police have apprehended four Naxal supporters in an anti-Naxal operation who were nabbed transporting a large amount of explosive from Telangana to Chhattisgarh in Maharashtra's Gadchiroli district: Gadchiroli Police's press release pic.twitter.com/6jablMF91V

