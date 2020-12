पहले 5-6 IIT से पूर्व छात्र शामिल होते थे, आज 2 दर्जन है- PM मोदी

पीएम मोदी आज रात 9:30 बजे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT-2020) ग्लोबल समिट को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे. यह शिखर सम्मेलन PanIIT USA द्वारा आयोजित की जा रही है. समिट में वैश्विक अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी, नवाचार, स्वास्थ्य, आवास संरक्षण सार्वभौमिक शिक्षा जैसे मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा. पीएम मोदी ने ट्वीट के माध्यम से इसकी जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि यह शिखर सम्मेलन संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित IIT के पूर्व छात्रों को एक साथ लाएगा. भारत को आईआईटी के पूर्व छात्रों की उपलब्धियों पर गर्व है. इस वर्ष की समिट की थीम है ‘The Future is Now’. भविष्‍य को बेहतर बनाने के प्रयासों पर प्रधानमंत्री छात्रों के सामने अपनी बात रखेंगे.

At 9:30 this evening, will deliver the keynote address at the IIT-2020 Global Summit, via video conferencing. This Summit brings together IIT alumni based in USA. India is proud of the accomplishments of the IIT alumni. https://t.co/aatrPeEDVn

— Narendra Modi (@narendramodi) December 4, 2020