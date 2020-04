नई दिल्ली: देश को एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी संबोधित करेंगे. पीएम नरेंद्र मोदी शुक्रवार को सुबह 9 बजे देश को बोधित करेंगे. यह जानकारी खुद प्रधानमन्त्री मोदी ने ट्वीटर पर पोस्ट की है,उन्होंने कहा कल सुबह 9 बजे देशवाशियों के साथ मै एक विडियो सन्देश साझा करूँगा..

प्रधानमंत्री मोदी अपने संबोधन में कोरोना और लाकडाउन के संबंध में चर्चा करेंगे. अनुमान लगाया जा रहा है कि इस चर्चा में प्रधानमंत्री कुछ बड़ी घोषनायें कर सकते है.

At 9 AM tomorrow morning, I’ll share a small video message with my fellow Indians.

कल सुबह 9 बजे देशवासियों के साथ मैं एक वीडियो संदेश साझा करूंगा।

— Narendra Modi (@narendramodi) April 2, 2020