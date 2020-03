प्रियंका ने PM मोदी पर साधा निशाना, ट्वीट कर कही ये बात

Less than a minute

नई दिल्ली: प्राइवेट सेक्टर की बैंक येस बैंक की आर्थिक हालत ठीक नहीं है. अब इसको लेकर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर बीजेपी की सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था को बीजेपी सरकार की नीतियों ने बर्बाद किया है. ये बर्बादी बीजेपी सरकार की देन है. उन्होंने कोई प्रगति नहीं की. ऐसे में भारत पांच ट्रिलियन के लक्ष्य को नहीं छू पाएगी.

प्रियंका गांधी ने किया ट्वीट

प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, ”भारतीय अर्थव्यवस्था को भाजपा सरकार की नीतियों ने बर्बाद किया है- Yes. क्या अर्थव्यवस्था की इस लचर हालत में भारतीय अर्थव्यवस्था पांच ट्रिलियन के लक्ष्य को छू पाएगी – No. भाजपा सरकार की देन बर्बादी को Yes, प्रगति को No.