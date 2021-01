21 जनवरी से होने जा रही PUBG Mobile Global Championship 2020 की शुरुआत

नई दिल्ली: 21 जनवरी गुरुवार से 24 जनवरी रविवार तक के बीच हर दिन शाम 5:30 बजे PUBG Mobile Global Championship 2020 के मैच खेले जाएंगे. PMGC 2020 में दुनियाभर की 16 टीमें हिस्सा लेंगी और विनर्स को इनाम के तौर पर 1.2 मिलियन डॉलर यानी 8.78 करोड़ रुपये दिए जाएंगे.

वैसे तो पबजी गेम भारत में बैन है लेकिन भारतीय फैंस इसकी लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं. आइए जानते हैं पबजी मोबाइल ग्लोबल चैंपियनशिप में कौन-कौन सी टीमें हिस्सा लेंगी और भारत में लोग इसे कैसे और कहां देख सकते हैं.

PMGC 2020 की लाइव स्ट्रीमिंग भारत में 21 से 24 जनवरी के बीच हर दिन शाम 5:30 बजे शुरू होगी और फैंस इसको हिंदी के साथ ही इंग्लिश, नेपाली, थाई समेत कई अन्य भाषाओं में कमेंट्री सुन सकेंगे. 21 जनवरी को टूर्नामेंट की शुरुआत 4 बजे शाम से ही हो जाएगी. भारत में आप इस चैंपियनशिप को PUBG Mobile Esports, Facebook, YouTube और Twitch चैनल पर देख सकते हैं.

ये हैं दुनियाभर से 16 टीमें जो इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगी…

>>Four Angry Men >>Bigetron Red Aliens >>RRQ Athena >>Konina Power >>Klas Digital Athletics >>Secret Jin >>Futbolist >>Nova XQF >>Power888 KPS >>Abrupt Slayers >>Alpha7 Esports >>Z3US Esports >>Natus Vincere >>Aerowolf Limax >>Team Secret >>A1 Esports हर मैच के पॉइन्ट प्लेसमेंट में बांटे जाएंगे. 24 मैच के आखिर में सबसे ज़्यादा पॉइन्ट वाली टीम को World Champions के टाइटल से नवाज़ा जाएगा.

1st place: 15 points 2nd place: 12 points 3rd place: 10 points 4th place: Eight points 5th place: Six points 6th place: Four points 7th place: Two points 8-12th place: One point 13-16th place: Zero points PUBG Mobile Global Championship (PMGC) 2020 में कुल 8.78 करोड़ रुपये इनाम के रूप में बांटे जाएंगे और पहले स्थान पर रही टीम को सबसे ज्यादा पैसे मिलेंगे.

इस चैपिंयनशिप में पहले स्थान पर आने वाली टीम को 7 लाख डॉलर यानी 5.12 करोड़ रुपये मिलेंगे. वहीं दूसरे स्थान पर रही टीम को 1.46 करोड़ रुपये मिलेंगे. थर्ड पोजिशन पर रही टीम को एक लाख डॉलर यानी 73.2 लाख रुपये मिलेंगे.