बड़ी खबर: लुधियाना में कोर्ट परिसर पर धमाका, मची भगदड़, देखिये वीडियो

पंजाब के लुधियाना में कोर्ट परिसर की तीसरी मंजिल पर धमाका होने की सूचना आ रही है. धमाका के कारणों का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है. धमाका के बाद भगदड़ मची हुई है. जानकारी के मुताबिक 1-2 लोगों के मौत की भी खबर है. वहीं मौके पर भारी पुलिस फाॅर्स पहुंच गई है. इस धमाके में कई लोगों के घायल होने की आशंका है. धमाके की आवाज़ सुनकर लोग सकते में आ गए. वहां हर तरफ अफरा तफरी मच गई. किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर धमाका कैसे हुआ. मिली जानकारी के मुताबिक, यह ब्लास्ट लुधियाना कोर्ट की कॉपी ब्रांच में हुआ. फिलहाल कोर्ट में वकीलों की हड़ताल चल रही है, इसलिए कोर्ट में ज्यादा भीड़ नहीं थी.

