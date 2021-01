पंजाबः पंजाब पुलिस ने मंगलवार को अमृतसर के घरिंडा इलाके से हथियारों और नशीले पदार्थ को बरामद किया है. उसने इलाके से 5.2 किलो हेरोइन, एक एके -47 (सब मशीनगन), मैगजीन, 13 जिंदा कारतूस और मैगजीन के साथ एक पिस्तौल बरामद की है. अमृतसर (ग्रामीण) के एसएसपी ध्रुव दहिया ने बताया है कि एनडीपीएस अधिनियम व शस्त्र अधिनियम के तहत FIR दर्ज कर ली गई है.

स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, यह खेप पाकिस्तान की ओर से भेजी गई थी, जिसे मनियाला में रहने वाले कुख्यात तस्कर बिलाल संधू ने भेजा था. हथियारों और हेरोइन की खेप को कंटीली तारों के नजदीक छिपाकर रखा गया था और भारत में रहने वाले किसी तस्कर ने मंगवाया था. पुलिस तस्कर और उसके पूरे नेटवर्क के बारे में पता लगाने में जुटी हुई है और अलग-अलग जगह छापेमारी कर रही है.

सर्च ऑपरेशन में पकड़ी खेप

खबरों के अनुसार, घरिंडा थाने के प्रभारी मनिंदर सिंह को हथियार और हेरोइन की पाकिस्तान से हो रही तस्करी के बारे में जानकारी मिली थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है. सूचना थी कि खेप को बीओपी दाऊके में कंटीली तारों के पास छिपाकर रखा गया है. इसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया.

5.2-kg heroin, one AK-47 (sub-machine gun) with magazine & 7 live cartridges, one pistol with magazine & 7 live cartridges were recovered from Gharinda area of Amritsar, Punjab yesterday. An FIR has been registered under NDPS Act & Arms Act: Dhruv Dahiya, SSP, Amritsar (Rural) pic.twitter.com/sTQzs6Al1b

