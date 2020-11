Corona Vaccine को लेकर राहुल गांधी ने दागा सवाल- टीका पहुंचाने की रणनीति बताए भारत सरकार

नई दिल्ली। दुनियाभर में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों पर रोक लगाने के लिए हाल ही में फायजर (Pfizer) द्वारा बनाए गए टीके को लेकर उम्मीद जताई जाने लगी है। पिछले दिनों खबर मिली थी कि फायजर द्वारा बनाई गई वैक्सीन ने अपने तीसरे ट्रायल में काफी अच्छे परिणाम दिए हैं। जिसके बाद उम्मीद की जा रही थी कि दुनिया और भारत को जल्द ही कोरोना वैक्सीन मिल सकेगी।

इस वैक्सीन के टीके को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कहा है कि सरकार द्वारा हर भारतीय को ये टीका उपलब्ध कराया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि भारत सरकार को यह भी बताना चाहिए कि वह हर भारतीय तक यह टीका किस रणनीति के तहत पहुंचाएगी।

इस बारे में राहुल गांधी ने बुधवार को ट्वीट करते हुए अपनी बात रखी। उन्होंने कहा,”जबकि फायज़र ने कारगर वैक्सीन का निर्माण कर लिया है, ऐसे में हर भारतीय को इसे उपलब्ध कराने के लिए लॉजिस्टिक्स पर काम करने की जरूरत है।”

Even though Pfizer has created a promising vaccine, the logistics for making it available to every Indian need to be worked out.

GOI has to define a vaccine distribution strategy and how it will reach every Indian. pic.twitter.com/x5GX2vECnN

