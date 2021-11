बस्तर संभाग के चयनित जवानों से रेंज स्तरीय पुलिस फुटबॉल टीम का हुआ गठन

आज दिनाँक 07/11/2021 को नारायणपुर पुलिस द्वारा आईजी बस्तर के निर्देशानुसार बालक क्रीड़ा परिसर नारायणपुर में रेंज स्तरीय पुलिस फुटबॉल टीम चयन हेतु प्रतियोगी मैच आयोजित की गई जिसमें बस्तर, सुकमा, बीजापुर, कोंडागांव, कांकेर और नारायणपुर से कुल 06 टीम सम्मिलित हुई।

प्रथम चरण में कोंडागांव vs जगदलपुर के बीच मैच हुआ जिसमें जगदलपुर 01-00 से विजयी हुआ, द्वितीय चरण में सुकमा vs नारायणपुर के मध्य मैच हुआ जिसमें नारायणपुर ने 02-01 जीत दर्ज किया वहीं तीसरे और अंतिम चरण में कांकेर vs बीजापुर के बीच प्रतियोगी मैच आयोजित हुआ जिसमें कांकेर 01-00 से विजयी हुआ।

आईपीएस गिरजा शंकर जायसवाल के नेतृत्व में निर्णायक मंडल द्वारा 16 सदस्यीय रेंज स्तरीय पुलिस फुटबॉल टीम के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का चयन किया गया है, यह चयनित टीम राज्य स्तरीय खेलों में बस्तर संभाग के नेतृत्व करने हेतु शीघ्र ही रायपुर के लिए रवाना होने वाली है। उक्त चयन प्रतियोगिता के दौरान आईपीएस गिरिजा शंकर जायसवाल के साथ डीएसपी सुश्री उन्नति ठाकुर, डीएसपी श्री प्रशांत खांडे, रक्षित निरीक्षक श्री दीपक साव, थाना प्रभारी श्री मनोज बंजारे, वरिष्ठ पीटीआई श्री ए के फारुखी (फुटबॉल कोच, ट्राइबल विभाग) और पीटीआई श्री लोचन बघेल (फुटबॉल कोच, स्वामी विवेकानंद आश्रम) सहित अन्य पुलिस अधिकारी व शिक्षकगण उपस्थित रहे।