एक ट्वीट का जवाब देते हुए अनुपम खेर ने कहा, घबराइए मत, आएगा तो मोदी ही

नई दिल्ली: जब से देश में कोरोना संक्रमण बढ़ा है, तब से ही सोशल मीडिया पर मोदी सरकार की आलोचना भी शुरू हो गई है. रविवार को भी ऐसा ही हुआ. लेकिन अब अनुपम खेर से रहा नहीं गया, तो उन्होंने उस ट्वीट पर जवाब दे दिया.

इस ट्वीट में सरकार की आलोचना की गई थी. इसका जवाब देते हुए अनुपम खेर ने लिखा, “आदरणीय. ये कुछ ज्यादा ही हो गया. आपके स्टैंडर्ड से भी. कोरोना एक विपदा है. पूरी दुनिया के लिए. हमने इस महामारी का सामना पहले कभी नहीं किया. सरकार की आलोचना जरूरी है. उनपे तोहमत लगाइए. पर इससे जूझना हम सबकी भी ज़िम्मेदारी है. वैसे घबराइए मत. आएगा तो मोदी ही!! जय हो!”

इससे पहले भी अनुपम खेर कई मौकों पर प्रधानमंत्री का बचाव करते नजर आए हैं. प्रधानमंत्री मोदी और अनुपम खेर के रिश्ते भी काफी अच्छे हैं. जुलाई 2019 में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद अनुपम खेर ने लिखा था कि पीएम मोदी उनके लिए ऊर्जा का श्रोत हैं.

हाल ही में अनुपम खेर की एक किताब आई थी Your Best Day Is Today. इस किताब की प्रधानमंत्री मोदी ने भी तारीफ की थी. अनुपम खेर सोशल मीडिया पर खुलकर बीजेपी का समर्थन करते हैं. उनकी पत्नी किरण खेर चंडीगढ़ से बीजेपी सांसद भी हैं.