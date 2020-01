देशभर में गणतंत्र दिवस की धूम

मुंबई : आज देश अपना 71 वा गणतंत्र दिवस मना रहा है. इस मौके पर ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोलसोनारो मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे. 71 साल पहले आज के ही दिन विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत को अपना संविधान मिला था.

दिल्ली समेत पूरे देश भर में लोगों में गणतंत्र दिवस को लेकर खासा उत्साह दिख रहा है. इस मौके पर बात करें देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की तो यहां भी लोगों में काफी जोश दिख रहा है‌.

मुंबई की शान कहे जाने वाले, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के इमारत को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का एक स्वरूप देकर लेजर लाइट के माध्यम से दिया गया है.

Mumbai: Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus (CSMT) and Brihanmumbai Municipal Corporation building illuminated in tricolour, ahead of Republic Day. pic.twitter.com/OLaH3XcJLR

