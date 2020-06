जैव-विविधता दिवस पर हुई ऑनलाइन निबंध प्रतियोगिता के परिणाम घोषित

Send an email

छिन्दवाड़ा : अंतर्राष्ट्रीय जैव-विविधता दिवस 22 मई के अवसर पर राज्य जैव-विविधता बोर्ड द्वारा ऑनलाइन आयोजित निबंध प्रतियोगिता के परिणाम घोषित कर दिये गये हैं। लॉकडाउन के कारण ””कोविड-19 : जैव-विविधता संरक्षण-हमारे समाधान प्रकृति में हैं”””” (COVID-19 : Biodiversity Conservation & Our Solutions are in Nature) विषय पर हिन्दी-अंग्रेजी में निबंध प्रविष्टियाँ ऑनलाइन मंगवाई गई थीं। प्रतियोगिता में 1114 ऑनलाइन पंजीयन और 532 निबंध प्रविष्टियाँ बोर्ड को प्राप्त हुईं।

सभी विजेता प्रतिभागियों की पुरस्कार राशि उनके बैंक खातों में जमा की जायेगी। श्रेणी-1 में कक्षा 8 से 12वीं तक के, श्रेणी-2 में स्नातकोत्तर एवं स्नातक के विद्यार्थी और श्रेणी-3 में जन-सामान्य और शासकीय सेवकों ने भाग लिया। श्रेणी-1 में अंग्रेजी और हिन्दी निबंध प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार 2500 रुपये, व्दितीय पुरस्कार 1500 रुपये और तृतीय पुरस्कार 1000 रुपये का दिया जायेगा। श्रेणी-2 और 3 में दोनों ही भाषाओं में प्रथम, व्दितीय और तृतीय पुरस्कार क्रमश: 5000, 3000 और 2000 रुपये का दिया जा रहा है।

प्रतियोगिता के विजेता- श्रेणी-1 हिन्दी प्रतियोगिता में बालाघाट के शासकीय कन्या हायर सेकेण्डरी स्कूल लांजी की कुमारी डिंकी कोठारे को प्रथम, छिंदवाड़ा के नवदीप हायर सेकेण्डरी स्कूल अमरवाड़ा के निशांत कुमार जैन को व्दितीय और धार जिले के मानस कान्वेंट हायर सेकेण्डरी स्कूल राजगढ़ के हर्ष विनायक परमार को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। इसी श्रेणी में अंग्रेजी प्रतियोगिता में सतपुड़ा वैली पब्लिक स्कूल बैतूल के सर्वज्ञ जैन को प्रथम, निर्मल पब्लिक स्कूल शिकारपुर छिंदवाड़ा के रिजुल जैन को व्दितीय और ज्ञान ज्योति स्कूल नैनपुर मण्डला को तृतीय पुरस्कार मिला है।

श्रेणी-2 हिन्दी प्रतियोगिता में

इसी प्रकार श्रेणी-2 हिन्दी प्रतियोगिता में भोज ओपन विश्वविद्यालय भोपाल के रमाकांत शाह को प्रथम, शासकीय एम.के.वी. महिला महाविद्यालय जबलपुर की प्रियंका साहू को व्दितीय और आरजीवीपी विश्वविद्यालय भोपाल की शिखा सनोडिया को तृतीय स्थान मिला है। अंग्रेजी प्रतियोगिता में आईआईएफएम भोपाल के आदित्य मण्डलोई को प्रथम, शासकीय पी.जी. कॉलेज भैरोगंज सिवनी के फरहीन कुरैशी को व्दितीय और जीएसआईटी इंदौर के नील गणिकर को तृतीय स्थान मिला है।

श्रेणी-3 में हिन्दी प्रतियोगिता में बड़वानी के शहीद भीमा नायक शासकीय पी.जी. कॉलेज की डॉ.वीणा सत्या को प्रथम, कोलार रोड, भोपाल के अजय कुमार पटेल को व्दितीय और नीमच की सुश्री पुष्पलता सक्सेना को तृतीय स्थान मिला है। अंग्रेजी प्रतियोगिता में सतना की डॉ. अर्चना शुक्ला को प्रथम, जबलपुर के प्रशांत कुमार शकारे और ग्राम जरौशी जिला शहडोल के बृजेश कुमार पटेल को संयुक्त रूप से तृतीय स्थान मिला है।