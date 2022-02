Russia-Ukraine War: राष्ट्रपति पुतिन और विदेश मंत्री लावरोव की यूरोप

Russia-Ukrine War : रुसी राष्ट्रपति को यूक्रेन पर हमले की बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। यूरोपियन यूनियन (European Union) ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) और विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव (Sergei Lavrov) से जुड़ी यूरोपीय संपत्तियों को फ्रीज करने पर सहमति दे दी है। ये कार्रवाई रूस के राष्ट्रपति द्वारा यूक्रेन पर हमला करने के आदेश देने के विरोध में की गई है।

EU के इस कदम के बाद यूरोप में दोनों ही नेताओं की संपत्तियां पूरी तरह से फ्रीज हो जाएंगी। इसके अलावा रुस पर कई अन्य आर्थिक प्रतिबंध लगाये जा रहे हैं। एशिया और प्रशांत क्षेत्र के देशों ने रूस के बैंकों और अग्रणी कंपनियों के खिलाफ नए दंडात्मक कदम उठाने का समर्थन किया है।

European Union agrees to freeze European assets linked to Russian President Vladimir Putin and Foreign Minister Lavrov over Ukraine invasion, reports AFP

रूस द्वारा यूक्रेन (Russia-Ukraine War) पर बोले गए हमले की वजह से अभी तक सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र में अधिकारियों ने यूक्रेन में मानवीय अभियानों को गति देने के लिये 2 करोड़ डॉलर देने की घोषणा की है. दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे-इन ने कहा कि उनका देश अंतरराष्ट्रीय पाबंदियों का समर्थन करेगा, लेकिन एकतरफा प्रतिबंधों पर विचार नहीं करेगा। एक ओर जहां एशिया के अधिकतर देशों ने यूक्रेन का समर्थन किया है, तो दूसरी ओर चीन ने रूस पर प्रतिबंध लगाने की निंदा की है।

रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले का असर अब खेलों पर दिखना शुरू हो गया है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने सभी अंतरराष्ट्रीय खेल संघों के अनुरोध किया है कि रुस और बेलारुस में होने वाले खेलों से जुड़े तमाम इवेंट या तो रद्द कर दें या उनका स्थान बदल दें। इसी कड़ी में रूसी ग्रां प्री 2022 (Russian Grand Prix) प्रतियोगिता को रद्द कर दिया गया है।

रूसी ग्रां प्री 25 सितंबर 2022 को सोची के ओलंपिक पार्क में होने वाला था, लेकिन F1 आयोजकों ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में इसका आयोजित करना असंभव है। ट्वीट कर कहा गया है कि फॉर्मूला 1 के रूसी ग्रां प्री को यूक्रेन में आक्रमण के मद्देनजर रद्द कर दिया गया है।

The Executive Board (EB) of the International Olympic Committee (IOC) urges all International Sports Federations to relocate or cancel their sports events currently planned in Russia or Belarus: International Olympic Committee pic.twitter.com/cNHFOOVs6T

— ANI (@ANI) February 25, 2022