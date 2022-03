Russia Ukraine War: यूक्रेन पर रूस के हमले का आज 23वां दिन है. बीते 22 दिनों से रूस की फौज लगातार यूक्रेन के शहरों पर हमला कर रही है. बीते दिन गुरूवार को रूसी सेना ने मारियुपोल शहर में एक थिएटर को ध्वस्त कर दिया, जहां सैकड़ों लोगों ने शरण ले रखी थी. इस इमारत के तहखाने में सैकड़ों लोगों के फंसे होने की आशंका है.

यूक्रेन के मुताबिक, इस थिएटर को नागरिकों के लिए सुरक्षित आश्रय स्थल बनाया गया था. वहीं, रूसी हमलों में यूक्रेनी लोगों की हो रही मौत से बिफरे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूसी राष्ट्रपति ब्लादीमीर पुतिन को हत्यारा, तानाशाह और ठग कहा है.

"Russian autocrat Vladimir Putin is a murderous dictator, a pure thug," #Ukraine's The Kyiv Independent quotes US President Joe Biden pic.twitter.com/SgtYYQac7n

— ANI (@ANI) March 17, 2022