नई दिल्ली. रूस और यूक्रेन के बीच जंग अब खतरनाक मोड़ पर आ गई पहुंची है. रूसी सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव को चारो तरफ से घेर लिया है. रूस की सेना यूरोप के सबसे न्यूक्लियर पावर प्लांट की तरफ भी बढ़ रही है. रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का आज आठवां दिन है. संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यूक्रेन से रूसी सेना की वापसी का प्रस्ताव भी पारित कर दिया है. इस बीच दोनों देशों के बीच आज दूसरे दौर की बातचीत भी होनी है.

खारकीव में रूस की भारी बमबारी जारी है. वहां बच्चों समेत आठ लोगों की मौत हो गई है. खारकीव में रूस ने बुधवार से हमले तेज कर दिए हैं. सुमी में भी रूस के हमले जारी हैं. सुमी क्षेत्रीय सैन्य प्रशासन के हेड Dmytro Zhyvytsky ने कहा है कि रूसी फोर्स ने आज सुबह एक मिलिट्री फैकल्टी पर हमला किया.

यह बिल्डिंग सुमी स्टेट यूनिवर्सिटी में मौजूद थी. यूक्रेन का दावा है कि युद्ध में वह रूस को भारी नुकसान पहुंचा रहा है. Ukrinform की रिपोर्ट के मुताबिक, Saratov से आई रूसी सेना की यूनिट के 80 फीसदी जवान यूक्रेन में मार दिए गए हैं. दावा है कि 2 मार्च तक रूस के 5840 जवान मारे गए. इसमें Kamyshin यूनिट के 70 फीसदी और Saratov यूनिट के 80 फीसदी जवान शामिल हैं. इसके अलावा 30 विमान, 31 हेलीकॉप्टर, 211 टैंक, 862 पैदल सेना से लड़ने वाले वाहन, 2 नावें नष्ट किए गए हैं.

Consequences of the #Russian occupants' nighttime airstrike on #Izyum in the #Kharkiv region.

That night eight people were killed in the city, two of them wre children. pic.twitter.com/4VpTWRNwji

— NEXTA (@nexta_tv) March 3, 2022