सैंडलवुड ड्रग स्कैंडल: कन्नड़ एक्ट्रेस संजना गलरानी को मिली जमानत

एएनआई के मुताबिक संजना को जमानत मेडिकल कारणों पर मिली है। जस्टिस श्रीनिवास हरीश कुमार ने तीन लाख रुपए के दो निजी मुचलके पर यह जमानत मंजूर की है। वहीं संजना को हर महीने में दो बार अपनी हाजिरी देनी होगी और जांच में सहयोग करना होगा। इससे पहले नियमित जमानत अर्जी को उच्च न्यायालय ने 3 नवंबर को खारिज कर दिया था।

Karnataka High Court grants bail to actor Sanjana Galrani in connection with a drugs case. She'll be released upon furnishing of a personal bond of Rs 3,00,000 with two sureties of like amount. She will also have to mark her attendance twice every month & co-operate in the probe.

— ANI (@ANI) December 11, 2020