शशिकला की 2000 करोड़ की संपत्ति फ्रीज : इनकम टैक्स डिपार्टमेंट

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बुधवार को बेनामी निषेध अधिनियम के तहत तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता की करीबी सहयोगी शशिकला के स्वामित्व वाली 2000 करोड़ रुपये की संपत्ति को फ्रीज कर दिया है. फ्रीज की गई संपत्तियों में दो की कीमत 300 करोड़ रुपये हैं. तमिलनाडु के सिरुथवूर और कोडानाडू में स्थित ये संपत्तियां जयललिता की सहयोगी शशिकला, इलावरासी और सुधाकरण के नाम पर हैं.

Income Tax Department today attached assets belonging to former CM J Jayalalithaa's aide Sasikala in Kodanad and Siruthavur areas of Tamil Nadu. Assets worth Rs 2000 crore frozen: Income Tax Department pic.twitter.com/WPmT0cBeVV

