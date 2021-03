डिजिटल बैंकिंग ऐप YONO पर 4 मार्च से भारी बचत कर सकते हैं SBI

Less than a minute

नई दिल्ली: भारतीय स्टेट बैंक (SBI) अपने डिजिटल बैंकिंग ऐप YONO पर फ्लाइट, होटल बुकिंग पर 50% सुपर सेविंग डेज पेश किया है. यह ऑफर 4 मार्च से 7 मार्च तक रहेगा. इस दौरान बैंक के ग्राहक ऐप पर होटल बुकिंग, फ्लाइट बुकिंग, अपैरल और हेल्थ कैटेगरी में 50% तक की छूट का फायदा उठा सकते हैं.

एमेजॉन, ओयो, वेदांतु पर भी ऑफर

SBI ने कई टॉप मर्चेंट्स के साथ भी पार्टनरशिप की है. इसलिए बैंक के 3.6 करोड़ ग्राहक एमेजॉन, अपोलो 24×7, इज माई ट्रिप, ओयो, वेदांतु और रेमंड पर ऑफर का लाभ उठा सकते हैं. एमेजॉन पर ग्राहक 7.5% का एक्स्ट्रा अनलिमिटेड कैशबैक भी पा सकते हैं. और भी कैटेगरी में फायदा बैंक ट्रैवेल, हॉस्पिटैलिटी, हेल्थ, अपैरल और ऑनलाइन शॉपिेंग पर विशेष ऑफर दे रहा है.

Yono यानी You Only Need One ऐप SBI की डिजिटल बैंकिंग और लाइफस्टाइल ऐप है. लगातार दूसरे महीने आया ऑफर SBI ने डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए फरवरी में भी इसी तरह का ऑफर सुपर सेविंग डेज पेश किया था. 4 से 7 फरवरी के बीच इस ऑफर के दौरान YONO के ट्रैफिक और लेनदेन वॉल्यूम में तेजी देखने को मिली थी.