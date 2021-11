एनटीटीएफ एट टाटा मोटर्स गुजरात के लिए 03 फिटर ट्रेड एवं 09 विद्युतकार ट्रेड में हुए चयनित

महासमुंद 17 नवंबर 2021: जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र-महासमुंद द्वारा 16 नवम्बर को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, लभरा खुर्द महासमुंद में निजी क्षेत्र के नियोजक NTTF at Tata Motors Ltd. Gujrat के लिए ”दो वर्षीय ट्रेड में आईटीआई उत्तीर्ण“ आवेदकों के लिए प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन किया गया।

जिला रोजगार अधिकारी श्री ए.ओ. लारी ने बताया कि इस प्लेसमेंट कैम्प में दो वर्षीय ट्रेड में आईटीआई उत्तीर्ण 50 आवेदकों ने भाग लिया। कम्पनी के द्वारा निर्धारित ऑनलाईन परीक्षा एवं साक्षात्कार में अंतिम रूप से 12 (09 विद्युतकार ट्रेड एवं 03 फिटर ट्रेड) से आवेदकों का चयन कम्पनी के द्वारा किया गया। चयनित आवेदकों को On the Job Training Program के तहत् NTTF at Tata Motors Ltd. Saanand Ahemdabad में नियुक्ति दी जायेगी। प्रशिक्षण की अवधि में इन चयनित आवेदकों को 12100 रुपए वेतन एवं कम्पनी द्वारा प्रदाय की जाने वाली अन्य सुविधाएं दी जाएगी। साथ ही प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले आवेदकों को डिप्लोमा सर्टिफिकेट एवं कम्पनी का कार्य अनुभव प्रमाण-पत्र भी प्रदान किया जाएगा।

प्लेसमेंट कैम्प कोविड-19 के गाईड लाईन का पालन करते हुए सम्पन्न कराया गया। कैम्प में जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र के जिला रोजगार अधिकारी श्री ए.ओ. लारी एवं रोजगार सहायक श्री ओमप्रकाश, टाटा मोटर्स कम्पनी की ओर से श्री बिकास कुमार पण्डा, प्राचार्य आईटीआई महासमुंद श्री जी.एस. साहू, प्लेसमेंट प्रभारी श्री एच.एल. वर्मा, सहयोगी के रूप में श्री दौलत कुमार जोशी, मैंटनेंस मैकेनिक उपस्थित रहे।

जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि 03 आवेदक गजेन्द्र कुमार, वेद प्रकाश, मिथलेश का चयन व्यवसाय-फिटर में हुआ है। इसी प्रकार 09 आवेदकों इनमें गोपीनाथ मेहेर, शिवा प्रधान, नितेश प्रधान, भेखलाल साहू, संजू साहू, भेजराज प्रधान, अनिकेत कुमार प्रधान, गौकरण पटेल एवं भूपेंद्र का चयन व्यवसाय-विद्युतकार में हुआ है। चयनित प्रशिक्षणार्थियों को जिला रोजगार अधिकारी श्री ए.ओ. लारी, प्राचार्य श्री जी.एस. साहू द्वारा उनके प्रशिक्षण की सफलता एवं उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए बधाई दी।