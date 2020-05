शाहिद अफरीदी ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदुओं की मदद

नई दिल्ली. पाकिस्तान के पूर् ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी इन दिनों अपने देश के लोगों के लिए मसीहा बन चुके हैं. कोरोना वायरस के बीच अफरीदी अपनी फाउंडेशन के साथ मिलकर लोगों की मदद कर रहे हैं. शाहिद अफरीदी (Shahid Afridi) ने अपने ट्विटर हैंडल पर फोटो डाली हैं, जिसमें वो लक्ष्मीनारायण मंदिर पहुंचे हुए हैं. वहां उन्होंने हिंदुओं की मदद की और उन्हें राशन और जरूरत का सामान दिया था. पाकिस्तान में हिंदुओं की मदद के बाद अफरीदी अब बांग्लादेश के लोगों के लिए आगे आए हैं. अफरीदी का वहां जाना तो मुमकिन नहीं था लेकिन उन्होंने क्रिकेट के सहारे ही मदद का फैसला किया.

शाहिद अफरीदी इन दिनों घर-घर जाकर लोगों को राशन और जरूरत का सामान मुहैया करा रहे हैं. अफरीदी (Shahid Afridi) पिछले 3 महीनों से लगातार लोगों की मदद में जुटे हुए हैं. पाकिस्तान नें कोरोना वायरस फैलने के बाद से अफरीदी (Shahid Afridi)गरीब लोगों की काफी मदद कर रहे हैं. शाहिद अफरीदी (Shahid Afridi) ने हाल ही में ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने ऐलान किया था कि वो सभी ब्रांड्स के लिए फ्री ऐड करेंगे. बस वो उन्हें राशन और जरूरत का सामान मुहैया करा दें ताकि वो लोगों की मदद कर सकें.

Shahid Afridi has bought the bat that Mushfiqur Rahim scored Bangladesh’s first Test double hundred for $20,000, with all the proceeds going towards covid19 affected poor people in Bangladesh #Cricket #covid19 pic.twitter.com/nMFEWt6uqq

