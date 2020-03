कोरोना के चलते शिरडी का साईं मंदिर अनिश्चितकाल के लिए बंद

नई दिल्ली: कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए महाराष्ट्र के शिरडी साईं मंदिर को आज दोपहर 3 बजे से श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया है। यह जानकारी श्री साईंबाबा संस्थान, शिरडी ने दी है। महाराष्ट्र के शिरडी साई मंदिर अगले आदेश तक बंद रहेगा।

Maharashtra: Shri Saibaba Sansthan Trust, Shirdi to close temple for devotees from 1500 hours today till further orders. #CoronavirusOutbreak pic.twitter.com/mSmwjtNDWW

— ANI (@ANI) March 17, 2020