Send an email

लॉस एंजलिस कन्वेंशन सेंटर में आयोजित 63वें ग्रैमी अवॉर्ड्स में सिंगर Beyonce ने इतिहास रचा. इस सिंगर ने 28वें बार Grammy जीता है. वो पहली फीमेल सिंगर हैं जिन्होंने लगातार 28वें बार ये अवॉर्ड अपने नाम किया है. इस बार बियोंसे ने दो ग्रैमी अवॉर्ड जीते हैं.

यहां है विनर्स की पूरी लिस्ट

बेस्ट परफॉर्मेंस : “Black Parade,

” Beyoncé Grammy Awards 2021 Winners List: सिंगर Beyonce ने रचा इतिहास, रिकॉर्ड 28वें बार जीता Grammy अवॉर्ड, यहां है विजेताओं की पूरी लिस्ट

बेस्ट पॉप वोकल एलबम: “Future Nostalgia,” Dua Lipa

बेस्ट रैप सॉन्ग: “Savage,” Megan Thee Stallion, featuring Beyoncé सॉन्ग ऑफ द ईयर (songwriter’s award): “I Can’t Breathe,” H.E.R., Dernst Emile II and Tiara Thomas

बेस्ट पॉप सोलो परफॉर्मेंस: “Watermelon Sugar,” Harry Styles

बेस्ट कंट्री एलबम: “Wildcard,” Miranda Lambert

बेस्ट न्यू आर्टिस्ट: Megan Thee Stallion

बेस्ट ट्रेडिशनल पॉप वोकल एलबम: “American Standard,” James Taylor

बेस्ट डांस/इलेक्ट्रॉनिक एलबम: “Bubba,” Kaytranada बेस्ट रॉक एलबम: “The New Abnormal,” the Strokes.

बेस्ट अलटर्नेटिव एलबम: “Fetch the Bolt Cutters,” Fiona Apple

बेस्ट प्रोग्रेसिव R&B एलबम: “It Is What It Is,” Thundercat.

बेस्ट R&B एलबम: “Bigger Love,” John Legend

बेस्ट रैप एलबम: “King’s Disease,” Nas

बेस्ट जैज वोकल एलबम: “Secrets Are the Best Stories,” Kurt Elling featuring Danilo Pérez

बेस्ट जैज इंस्ट्रुमेंटल एलबम: “Trilogy 2,” Chick Corea, Christian McBride and Brian Blade

बेस्ट स्पोकेन वर्ड एलबम: “Blowout: Corrupted Democracy, Rogue State Russia, and the Richest, Most Destructive Industry on Earth,” Rachel Maddow

बेस्ट कॉमेडी एलबम: “Black Mitzvah,” Tiffany Haddish

बेस्ट स्कोर साउंड ट्रैक फॉर विजुअल मीडियम: : “Joker”

बेस्ट म्यूजिक वीडियो: “Brown Skin Girl,” Beyoncé with Blue Ivy

बेस्ट म्यूजिक फिल्म: “Linda Ronstadt: The Sound of My Voice,” Linda Ronstadt