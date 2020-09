बिना स्वार्थ गरीबों का दुख-दर्द बांटने के लिये सोनू को अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार

कोरोना काल में भारत के गरीबों, मजलूमों और प्रवासी मजदूरों के लिये मसीहा बने बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद के सेवा धर्म को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनके काम को रिकोगनाइज किया गया है।

यूनाइटेड नेशन्स डेवलपमेंट प्रोग्राम ने उन्हें पुरस्कृत करने का ऐलान किया है। सोनू सूद को यह अवार्ड हर भारतीय की जीत है। सोनू सूद ने समाज के लिये जो किया है, वो अपने आप में विशिष्ट है। उन्होंने साबित कर दिखाया है कि अगर मन में लगन हो तो कुछ भी किया जा सकता है। हजारों लोगों की उन्होंने मदद की और चहुंओर उनके जयकारे हैं।

Thank you so much Shobha.. your wishes are doing the magic ❤️🙏 https://t.co/jlnbDry1mk

— sonu sood (@SonuSood) September 29, 2020