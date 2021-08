सोनू सूद ने सिखाई झाड़ू लगाने की नई तरकीब, Video देख इम्प्रेस हुए फैंस

मुंबई. बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद (Sonu Sood) सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहते हैं। साथ ही अक्सर कुछ नया और मजेदार कर फैंस को एंटरटेन करते देखे जाते हैं। इसी कड़ी में सोनू ने वीडियो (Sonu Sood Video) जारी कर झाड़ू लगाने की नई टेक्निक सिखाई है।

सोनू सूद ने ना सिर्फ कोरोना काल में लोगों की अपार मदद की है। बल्कि लगातार बेहतरीन क्लिप साझा कर फैंस को हंसाते भी देखे गए हैं। कभी सोनू को श्रीनगर के फुटपाथ पर चप्पल बेचते देखा जाता है। कभी साइकिल चलाते पाया जाता है, तो कभी सोनू दूधवाले भईया से पैसे कम कराने के लिए गुहार लगाते नजर आते हैं। वहीं, अब नए वीडियो में एक्टर को झाड़ू लगाने की नई तरकीब सिखाते देखा जा रहा है।

वीडियो में सोनू सूद झाड़ू लगाने वाले कर्मचारियों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। जिसमें एक्टर सभी से कहते हैं,’जिस तरह आप लोग झाड़ू लगाते हैं उसमें बहुत टाइम लग जाता है। इस तरह से झाड़ू लगा के देखिए जल्दी काम होगा।’ इस वीडियो के साथ ही एक्टर ने कैप्शन में लिखा है,’Once an Engineer always an Engineer. Learning new lessons’। फैंस को ये क्लिप काफी पसंद आ रही है और वो लगातार कमेंट कर सोनू के मुहिम की तारीफ कर रहे हैं।

सोनू सूद के इस वीडियो को अबतक इंस्टाग्राम वर्ल्ड में 13 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। एक यूजर ने लिखा है,’हमेशा बेस्ट’। वहीं, बाकी फैंस हार्ट और लव वाले इमोजी ड्रॉप करते देखे गए हैं। बता दें कि, 1991 में तमिल फिल्म ‘कालाझागर’ से एक्टिंग की शुरुआत करने वाले सोनू अबतक ‘आशिक बनाया आपने (2005)’, ‘जोधा अकबर (2008)’ और ‘दबंग (2010)’ जैसी कई बॉलीवुड फिल्मों में नजर आ चुके हैं। हाल ही में सोनू का म्यूजिक एल्बम ‘साथ क्या निभाओगे’ (Saath Kya Nibhaoge) भी रिलीज हुआ है। जिसे यू्ट्यूब पर काफी प्यार मिल रहा है।