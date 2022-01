एसपी ने की पुष्टि: 5 नक्सली ढेर, 1 जवान घायल

सुकमा। आज तेलंगाना-छत्तीसगढ़ बॉर्डर और सुकमा-दंतेवाड़ा ज़िले की बॉर्डर पर सुरक्षाबलों-नक्सलियों के बीच हुई 2 अलग मुठभेड़ में 2 महिला नक्सली समेत 5 नक्सली मारे गए है. जानकारी के मुताबिक ग्रे हाउंड्ज़ का जवान घायल भी हुआ. जिसे वरंगल अस्पताल में भर्ती किया गया है. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस संबंध में अधिक जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है। उन्होंने बताया कि इस अभियान में सुरक्षा बल को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा है।

An encounter took place in border area of Telengana-Chhattisgarh, 4 naxals gunned down by security forces & a Greyhounds jawan injured in exchange of fire. The jawan has been airlifted to Warangal for treatment. Search op underway: IG Bastar (Chhattisgarh) P Sundarraj

