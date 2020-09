सपा नेता अबू आजमी काेरोना पॉजिटिव, ट्वीट कर जानकारी दी

मुंबई. महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है. अबू आजमी ने इसकी जानकारी ट्वीट करके दी, उन्होंने अपने ट्वीटर हैंडल पर लिखा कि, वो पिछले 2-3 दिन से अस्वस्थ महसूस कर रहे थे, जिसके बाद उन्होंने कोरोना जांच कराई और उनका कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आया. साथ ही सपा नेता अबू आजमी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि, उनके संपर्क में पिछले कुछ दिनों में जो लोग आए है. वो सभी अपनी कोरोना जांच करा कर डॉक्टर से परामर्श लें.

आपको बता दे कि पूरे देश में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे है. पिछले 24 घंटे में कोरोना के 90 हजार 123 मरीज मिले हैं और 1290 लोगों की जान संक्रमण की वजह से गई है. इसी के साथ देश में कुल संक्रमितों की संख्या 50 लाख के पार पहुंच चुकी है. इसमें से 39 लाख 42 हजार 361 मरीज ठीक हो चुके हैं. वहीं 10 लाख से ज्यादा फिलहाल एक्टिव केस देश में मौजूद हैं. कुल 82 हजार 66 लोगों की जान जा चुकी है.

I have been unwell for past 3 to 4 days; and have tested positive for #COVID19. I am well now without any discomfort yet I request to all those who came into my contact past 4 days to kindly take precautions and follow all medical procedure.

— Abu Asim Azmi (@abuasimazmi) September 16, 2020