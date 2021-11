बिग ब्रेकिंग : श्रीनगर एयरपोर्ट को केंद्र सरकार ने मेजर एयरपोर्ट घोषित किया

नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर एयरपोर्ट को मेजर एयरपोर्ट घोषित किया है. इस संबंध में सरकारी आदेश जारी कर दिये गये हैं.

Central Government declares the airport at Srinagar as 'Major Airport': Government order

