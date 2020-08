सुब्रमण्यम स्वामी: राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी का मानना है कि बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान को कोविड-19 दिशानिर्देशों के अनुसार तुर्की से लौटने के बाद दो सप्ताह के लिए सरकारी हॉस्टल में क्वारंटाइन रहना चाहिए. भाजपा सांसद स्वामी ने बुधवार को अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया, “कोरोनावायरस दिशानिर्देशों के तहत आमिर खान को वापस आने के बाद दो सप्ताह तक सरकारी हॉस्टल में क्वारंटाइन रहना चाहिए.”

'Aamir Khan must be quarantined at govt hostel on return from Turkey': Dr Subramanian ⁦@Swamy39⁩ https://t.co/hlIzTXnyzr

