टी-20 विश्वकप: जब पाकिस्तान को हराकर भारत बना था वर्ल्ड चैंपियन

आज 24 सितम्बर है और आज ही के दिन टीम इंडिया ने महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में आईसीसी टी-20 विश्वकप जीता था। टीम इंडिया की इस जीत में जितना योगदान मैदान पर खेल रहे खिलाड़ियों का था, उतना ही योगदान बाहर से चियर कर रहे फैंस का भी था। भारत ने फाइनल मुकाबले में अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को बॉल आउट में हराया था। चार घंटे से भी अधिक समय तक चले इस मैच में रोमांच, संतुलन और हार न मानने की शानदार इच्छा शक्ति देखने को मिली। यह टी-20 वर्ल्ड कप का पहला सीजन था। टीम की दिग्गज त्रिमूर्ति सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और सौरव गांगुली ने टूर्नामेंट में नहीं उतरने का फैसला किया था। इसके बाद 7 अगस्त, 2007 को धोनी को टीम इंडिया की कमान दी गई थी और टीम ने 24 सितंबर को खिताब जीत कर देश को वर्ल्ड चैंपियन बनाया।

