Tadap Box Office Collection Day 1: फिल्म को मिली अच्छी ओपनिंग

सुनील शेट्टी के बेटे अहान शेट्टी (Ahan Shetty) और तारा सुतारिया (Tara Sutaria) की फिल्म ने कल सिनेमाघरों में दस्तक दी थी। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। बड़े सितारे नहीं होने के बावजूद, रोमांटिक ड्रामा ने लगभग 4.05 करोड़ रुपये का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है।

#Tadap springs a BIGGG SURPRISE… 1656 screens, 50% occupancy in largest market [#Maharashtra], yet posts SOLID TOTAL on Day 1… Eclipses biz of all #Hindi films… Target audience – youth – contribute to energetic footfalls… All eyes on Day 2… Fri ₹ 4.05 cr. #India biz. pic.twitter.com/G54ECQDoj0

— taran adarsh (@taran_adarsh) December 4, 2021