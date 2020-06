एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की टीम ने उनकी याद में लॉन्च किया एक वेबसाइट

मुंबई: एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की टीम ने उनकी याद में एक वेबसाइट लॉन्च की है। मंगलवार को selfmusing.com नाम से वेबसाइट को लॉन्च किया गया। इसमें सुशांत सिंह की बातों और विचारों को पिरोया जा रहा है।

क्या है selfmusing

selfmusing के बारे में उनके फैंस जरूर वाकिफ होंगे। वे लोग भी जानते होंगे, जो सुशांत को फेसबुक या अन्य सोशल साइट्स पर फॉलो करते होंगे। दरअसल, सुशांत कई बातें, जो मूलत वैचारिक होती थीं, उन्हें #selfmusing के साथ पोस्ट करते थे।

अब उनकी वेबसाइट पर भी ऐसी ही पोस्ट को दर्ज किया गया है। जैसे -‘Reality is not what it si until we observe or measure it’। हिंदी में कहें-‘वास्तविकता जो दिखती है, वो नहीं होती, जब तक हम इसे जान या तौल ना लें।’

सुशांत की टीम ने उनके फेसबुक अकाउंट पर एक पोस्ट किया। उन्होंने बताया कि selfmusing सुशांत का एक सपना था। आप जैसे फैंस ही सुंशात के रियल गॉड फॉदर हैं। जैसा कि उनसे वादा किया था कि इस जगह को उनके विचारों, शिक्षाओं, सपनों और इच्छाओं के संग्रह में परिवर्तित किया जाए। वह हमेशा लोगों को जानना चाहते थे। हां, हम सभी पॉजिटव एंनर्जी को डॉक्यूमेंटेड कर रहे हैं, जो उन्होंने इस दुनिया में छोड़ दिया है।’

गौरतलब है कि सुशांत सिंह राजपूत अपने सोशल मीडिया अकाउंट को लेकर एक किस्म के उत्साही थे। इसमें फ़िल्म दुनिया और ग्लैमर इसे इतर काफी कुछ लिखते थे। एक उनकी दुनिया से अलग एक दुनिया था। उनके अकाउंट पर आज भी एक बहुत फेमस पेटिंग लगी हुई है।