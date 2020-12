Tecno के नए स्मार्टफोन Tecno Spark 6 Go की पहली सेल आज से शुरू

Send an email

नई दिल्ली: Tecno के नए स्मार्टफोन Tecno Spark 6 Go की पहली सेल आज दोपहर 12 बजे से ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart पर शुरू हो चुकी है। ग्राहकों को इसमें ढेरों आकर्षक ऑफर मिलेंगे।

मुख्य स्पेसिफिकेशन की बात करें तो Tecno Spark 6 Go में 5,000mAh की जंबो बैटरी के साथ कुल तीन कैमरे दिए गए हैं। इसके अलावा इस डिवाइस के बैकपैनल में फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है।

Tecno Spark 6 Go की स्पेसिफिकेशन Tecno Spark 6 Go स्मार्टफोन में ड्यूल सिम (नैनो) सपोर्ट के साथ आता है। यह स्मार्टफोन एंड्राइड 10 के साथ HiOS 6.2 पर काम करता है। इसमें 6.52 इंच की HD+ डिस्प्ले दी गई है, जिसका रेजोल्यूशन 720×1,600 पिक्सल है। इस फोन में बेहतर परफॉर्मेंस के लिए MediaTek Helio A25 प्रोसेसर मिलेगा।

फोटोग्राफी के लिए फोन में ड्यूल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इसका प्राइमरी कैमरा 13MP का है। इसके अलावा एक अन्य लेंस का सपोर्ट मिलेगा। फोन AI HDR, AI Beauty, Bokeh Mode जैसे फीचर्स से लैस है। साथ ही फोन में सेल्फी के लिए 8MP का कैमरा दिया गया है।

अन्य फीचर की बात करें तो Tecno Spark 6 Go में 64GB का स्टोरेज मिलेगा। जिसे माइक्रो एसडी कार्ड की मदद से 512GB तक बढ़ाया जा सकेगा। पावरबैकअप के लिए फोन में 5,000mAh की बैटरी मिलेगी। वहीं, इसका वजन 193 ग्राम है।

Tecno Spark 6 Go की कीमत और ऑफर Tecno Spark 6 Go स्मार्टफोन की कीमत 8,499 रुपये है। इस कीमत में 4GB रैम और 64GB स्टोरेज वेरिएंट मिलेगा। Tecno Spark 6 Go पर मिलने वाले ऑफर की बात करें तो Federal बैंक डेबिट कार्ड होल्डर्स को 10 प्रतिशत का डिस्काउंट देगा। साथ ही Axis बैंक की ओर से क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को 5 प्रतिशत का कैशबैक दिया जाएगा। इसके अलावा इस फोन को 945 रुपये की नो-कॉस्ट EMI पर खरीदा जा सकेगा।