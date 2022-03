Telangana: मल्ला रेड्डी विश्वविद्यालय में ‘स्पार्कसिंटेलेंटिया स्पोर्ट्स एंड टेक्नो फेस्ट’ का किया उद्घाटन Telangana: Inauguration of 'Sparkintellentia Sports and Techno Fest' at Malla Reddy University