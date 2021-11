सेना पर हमला देश मांगे बदला, दादा थे स्वतंत्रता सेनानी, भाई भी सेना में अधिकारी

Colonel Viplav Tripathi: मणिपुर में शनिवार को एक बड़ा आतंकी हमला हुआ. इस हमले में आतंकियों ने कायराना तरीके से 46 असम राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल विप्लव त्रिपाठी (Colonel Viplav Tripathi) को निशाना बनाया. उनके काफिले पर हमला किया गया. जिस समय ये हमला हुआ, उस वक्त कर्नल त्रिपाठी अपने परिवार के साथ लौट रहे थे. कायरों की तरह छिपकर किए गए आतंकियों के इस हमले में कर्नल त्रिपाठी के अलावा उनकी पत्नी अनुजा (36) और बेटे अबीर (5) की भी मौत हो गई. त्रिपाठी परिवार छत्तीसगढ़ के रायपुर का रहने वाला था. इस पूरे हमले में 7 लोगों की जान गई.

इस हमले के बाद कर्नल त्रिपाठी का परिवार शोक में डूबा है. उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा है कि एक पूरा का पूरा परिवार देश सेवा के लिए बलिदान हो गया. कर्नल त्रिपाठी को देश सेवा की प्रेरणा अपने दादा से मिली थी.

Boy frm Kirorimal colony,Raigarh became an officer of #Kumaon Regiment,then commanded @official_dgar 46AR. You will b in our heart Brother.#Salute Col Viplav,Anuja ji,Lovable Abeer & 4men

“Mai dushman to nahi”

(This video is close 2 my heart,pls dnt debate wthr it’s prsnl or not) pic.twitter.com/sWPjS6C4Qi

— Manish Prasad (@manishindiatv) November 13, 2021