फिल्म 'कुली नं 1' का पहला गाना 'तेरी भाभी' रिलीज-clipper28

रायपुर: बॉलीवुड अभिनेता वरुण धवन और सारा अली खान द्वारा अभिनीत फिल्म ‘कुली नं 1’ का पहला गाना ‘तेरी भाभी’ आज रिलीज हो गया है. गाने के लिरिक्स हों या म्यूजिक इसे बहुत हद तक वही 90 के दशक वाला फील देने का पूरा प्रयास किया गया है. डांस स्टेप और एक्सप्रेशन्स के मामले में वरुण भी कहीं न कहीं गोविंदा की तरह परफॉर्म करने की कोशिश करते दिखाई दिए.

दानिश सबरी ने गाने के बोल लिखे हैं और इसे आवाज़ दी है देव नेगी और नेहा कक्कड़ ने. गाने को रिलीज किए जाने के बाद कुछ ही मिनटों के अंदर इसे यूट्यूब पर एक लाख से अधिक बार देखा जा चुका है. कहा जा सकता है कि 90 के दशक की फील देता ये गाना एक शानदार डांस नंबर है. कमेंट बॉक्स में भी लोग गाने की जमकर तारीफें कर रहे हैं. फिल्म की बात करें तो इसे 25 दिसंबर के दिन क्रिसमस के अवसर पर अमेजन प्राइम पर सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा. डेविड धवन के निर्देशन में बनी ये 45वीं फिल्म है जो कि वर्ष 1995 में रिलीज हुई गोविंदा व करिश्मा कपूर द्वारा अभिनीत फिल्म का रीमेक है.

Aapki Bhabhi ke saath Raju lekar aaya hai #CoolieNo1 ka favourite ganna 🎶🥇🎄#TeriBhabhi song out now! Sparkles https://t.co/ggDajEQV24#CoolieNo1OnPrime, premieres 25th December on @PrimeVideoIN #SaraAliKhan #DavidDhawan

@[email protected]@honeybhagnani

— VarunDhawan (@Varun_dvn) December 3, 2020