7 लोगों पर हमला करने वाले तेंदुए को वन अधिकारियों ने ऐसे पकड़ा, देखें वीडियो

तमिलनाडु के तिरुपुर में दो किसानों सहित सात लोगों पर हमला करने और घायल होने वाले तेंदुए को गुरुवार को वन विभाग के अधिकारियों ने पकड़ लिया। बड़ी बिल्ली ने चार दिन पहले मानव बस्ती में प्रवेश किया और उनके खेतों के पास दो किसानों वरदराजन और मारन पर हमला किया। किसानों को बचाने की कोशिश करने वाले तीन अन्य लोग भी घायल हो गए। ग्रामीणों के अनुसार, 24 जनवरी की सुबह 60 वर्षीय वरदराजन अपने खेत में गया था, जब बड़ी बिल्ली ने उस पर हमला किया और उसके कंधे को सहलाया। सभी का नजदीकी अस्पताल में इलाज चल रहा है।

इसे शांत करने या पिंजरे में रखने की कोशिश में वन विभाग का एक अधिकारी भी घायल हो गया। अधिकारियों ने तेंदुए की आवाजाही पर नजर रखने के लिए 10 निगरानी कैमरे लगाए और लोगों से अंधेरे में अकेले उद्यम न करने का अनुरोध किया। जानवर को अम्मापालयम के पास ट्रैक किया गया था, जहां तेंदुए ने वन अधिकारियों पर हमला किया, जो इसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे।

The #leopard which strayed into Tiruppur town has just been darted & sedated. Action is being taken for measuring the necessary body and health parameters and samples for DNA.

We are deciding the place of release of the leopard shortly after all necessary medical examinations. pic.twitter.com/GnYx0iNkRU

